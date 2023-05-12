Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı
3. Sayfa Haberleri
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Alaplı Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametinden giden Bahar A. yönetimindeki 34 DME 654 plakalı Seat marka aracın virajı aldığı sırada lastiğinin patlaması sonucu yolun ortasında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çekici yardımıyla otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. - ZONGULDAK