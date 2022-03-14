MUDANYA, BURSA (İHA) - Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı

BURSA Bursa'da sokak sanatçısının yanından geçenlere laf attığı iddiasıyla çıkan tartışmada sazı kırıldı.

Olay Mudanya sahilinde gerçekleşti. Sahilde uzun zamandır sazıyla şarkı söyleyip para kazanan Mustafa Vatansever, şarkı söylediği Mudanya sahiline gezmek için gelen vatandaşa laf attığı iddia edildi. Kendisine laf attığını iddia eden sokak sanatçısı Mustafa Vatansever'in yanına gelen ismi öğrenilemeyen vatandaş tartışmaya başladı. Çıkan arbedede sokak sanatçısının sazı paramparça oldu. Arbede çevrede bulunanların araya girmesiyle son buldu. İki taraf da bir birinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Vatansever, "Ben sahilde şarkı söylüyordum. Ben insanlara kötü laflar söylüyormuşum ben "Ozan dedeye saygı gösterin" diyorum. Yaşanan olayda sazım kırıldı" dedi.