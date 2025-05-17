Laf Atma Tartışmasında 17 Yaşındaki Çocuk Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Laf Atma Tartışmasında 17 Yaşındaki Çocuk Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
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Samsun'da 1 çocuk babası Halil Oral, 'laf atma' yüzünden tartıştığı 17 yaşındaki B.K.E.Ü. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, bir pastane önünde gerçekleşti ve saldırgan kısa sürede yakalandı.

'Laf atma' tartışmasında 17 yaşındaki çocuk tarafından öldürüldü

SAMSUN - Samsun'da 1 çocuk babası denizci, 'laf atma' tartışmasında 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile sahildeki restorana yemek yemeye giden 1 çocuk babası Halil Oral (45), yemek sonrası evine giderken 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile aralarında 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. B.K.E.Ü. bıçakla saldırdığı Halil Oral'ı sol göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Halil Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan B.K.E.Ü., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denizde gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.K.E.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.K.E.Ü., 'yanındaki kızlara laf attığı' gerekçesiyle Halil Oral'ı tartışma sırasında bıçakladığını iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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