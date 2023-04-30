Laf atma kavgasına karışan sosyal medya fenomenini konuştu: '2 kişi saldırarak bıçak çekti'

Pendik'te tekme ve yumrukların havada uçuştuğu laf atma kavgasına karışan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, "İki kişi saldırarak bıçak çekti. Bende kendimi savundum. Nefsi müdafaa olarak görüyorum. İnsanların önüne bu şekilde çıkmak istemezdim bir fenomen olarak herkesten özür diliyorum" dedi.

Pendik'te meydana gelen olayda sosyal medyada babasıyla çektiği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, Pendik'te trafikte seyir halindeyken iddiaya göre kendisine laf atan 2 kişiyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmada küfürlerin havada uçuşmasıyla olay kavgaya dönüşmüştü. Sinirlerine hakim olamayan sosyal medya fenomeni, kendisine laf atan 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Olayla ilgili İHA'ya konuşan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, kavganın nasıl ortaya çıktığını ve neler yaşandığını anlattı.

"2 kişi saldırarak bıçak çektiler"

Pendik'te yaşanan laf atma kavgasıyla konuşan Alişen Olucak, "Pendik çarşıda herkeste biliyordur zaten sürekli trafik oluyor. Çarşının içindeki kafelerin arasındaki yerde biz de arabamızla seyir halindeydik. Yani müzik dinliyordum tabii ki de saat gece değil akşam değil öğlen vaktinde müzik dinleyerek arabamla ilerliyordum. Hafifte bir trafik vardı iki tane arkadaş cama doğru yaklaştılar böyle tıkladılar. Buyurun, dedim, kendisi bana atarlı bir şekilde 'Kardeşim o müziği kapat ben yanımdaki arkadaşımı duyamıyorum' dedi. Böyle iş koyar gibi biraz atarlandı ben de dedim ki kendisine 'Bana düzgün bir şekilde hitap edersen kapatırım zaten. Niye atarlanarak, iş koyarak söylüyorsun bunu." Ben böyle üslubum düzgün bir şekilde konuşunca herhalde daha da cesaretlenip kendisi iyice atarlanmaya başladı. Böyle laflar sokmalar konuşmalar baya yükseldi. O yükselince ben de yediremedim kendimi arabadan aşağı indim. Arabadan aşağı iner inmez bu arkadaşların ikisi bana saldırdı. Direk iner inmez saldırılar hatta bir tanesi bıçak çekti, bana ben de mahallede büyüdüm, yetiştim, hepimiz aynıyız. Sonuçta iki arkadaşa da gerekeni yaptım. Yani ben yapmam gerekeni yaptım tamamen nefsi müdafaa olarak düşünüyorum. Kendimi korumak zorundaydım orada. Tabii ki böyle bir şeyle gündeme gelmek istemezdim ya da insanların önüne bir şekilde çıkmak istemezdim bir fenomen olarak herkesten özür diliyorum." diye konuştu. - İSTANBUL