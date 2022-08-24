Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor 3. Sayfa Haberleri - Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı. - Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor BAKÜ - Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı. Gubadlı ili istikametinden Laçın koridoru girişinde, yol boyunca kurulan kontrol noktalarının ve Rus askerlerinin yaşadığı binaların yıkımına başlandı. Bölgeyi tahliye etmeye hazırlanan Rus barış gücü askerleri, geçici olarak yeni koridora taşınacak. Azerbaycan tarafı Laçın şehrinin dışından geçen ve Karabağ'ı Ermenistan ile bağlayan 32 kilometrelik yeni yolu kısa sürede tamamladı. Bununla Laçın şehri ve Laçın iline bağlı Zabuh ve Sus köyleri Azerbaycan'ın denetimine girecek. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli Azerbaycan 3. Sayfa Güncel Haberler

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