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Kuzey Marmara Yolu'nda Trafik Kazası: 11 Ölü, 57 Yaralı

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Adalet Bakanı Tunç, Kuzey Marmara yolunda meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Tunç: "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Sakarya Marmara Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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