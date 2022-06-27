Kuzey Marmara otoyolunda kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Refüje çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edirne Silivri'den Edirne istikametine doğru seyir halinde olan 34 DV 063 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak yan yattı. Kaza bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi. (Şaban Tektaş - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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