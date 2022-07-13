Son dakika haberi... Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 AR 677 plakalı, Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar attı. Araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere sevk etti. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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