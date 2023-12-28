Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Zincirleme Kaza: 11 Ölü, 57 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor. - SAKARYA