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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Zincirleme Kaza: 11 Ölü, 57 Yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Kazada durumu ağır olan 7 kişi bulunuyor. Bölgede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalelerini sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Marmara Sakarya İtfaiye Ölüm Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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