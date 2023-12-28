Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza: 10 ölü, 54 yaralı
Abone Ol
Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otobüsün karıştığı olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa