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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 10 yolcu, başka otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 10 yolcu, başka otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz İstanbul Sakarya Marmara Ulaşım Yaralanma İstanbul Kaza 3.Sayfa Haberler

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