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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Pendik'te gerçekleşen trafik kazasında, öğretmen Vahide Kalyoncu ve üç kişi daha hayatını kaybetti. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu

İSTANBUL - Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir otomobilin tırın dorsesinin altına girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşların isimleri de ortaya çıktı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ta bir İMKB Teknik Lisesi'nde öğretmen olan Vahide Kalyoncu (63)'un kullandığı 67 SF 722 plakalı Hyundai marka otomobil, gişelerde bulunan ve Ukrayna'dan geldiği öğrenilen AM 1689 HP plakalı mermer yüklü tıra arkadan hızla çarptı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otomobilde bulunan Vahide Kalyoncu (63), Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız ve Özgür Yıldız (59)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zincirle bağlanan tır vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra dorsenin altında kalan otomobil çekici yardımıyla çekildi. Otomobilden çıkan bavullar ve çeşitli eşyalar ekipler tarafından toplandı.

Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tırın da olay yerinde kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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