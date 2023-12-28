Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 10 yolcu başka otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi. Kayseri'den dün saat 19.00'da İstanbul'a gelmek üzere otobüse binen yolculardan bazıları kaza anına ilişkin, "Çok sis vardı. Nasıl olduğunu göremedik" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 59 kişi de yaralandı. Aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Büyük çapta hasar gören araçlardaki diğer yolcuların, İstanbul'a sevk edilmesi için çalışma başlatıldı. Dehşeti yaşayan 10 yolcu, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi. Otobüslerden birinin dün akşam saat 19.00'da Kayseri'den yola çıktığı sis nedeniyle kazaya karıştığı öğrenildi.

"Çok sis vardı"

Sakarya'dan getirilen kazazedeler o anları anlattı. Kayseri'den İstanbul'a gelmek üzere dün akşam saatlerinde otobüse binen yolcular kazanın sis nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Hasan Horosan, "Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında 2-3 ceset vardı. Kafası kanayanlar vardı" dedi.

Yüzünde kan olan yaşlı bir kazazede ise, "Uyuduk uyandık kaza oldu" diye konuştu.

Uyurken kazanın birden bire olduğunu söyleyen Senem Büyükel ise, "Nasıl olduğunu göremedik, sisliydi. Birden bire patladı. Gözüme geldi. Ne olduğunu ben bilemedim. Aşağıya indik. Sabaha karşı 04.00 civarıydı. Ben Kayseri'den geliyordum. Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim" diye konuştu.

Hafif yaralı kayınvalidesini almak için otogara gelen Oğuzhan Ağar, "Saat 04.45 gibi bizi aradılar. Sisten dolayı kaza olduğunu görememişler. Şoförün sadece ayağının kırıldığını diğer yaralıların burnunda, kaşında bir açılma olduğu söyledi. Biz öyle öğrendik. Kayınvalidemin durumu iyi. En son onunla Bolu'da konuştu. Orayı geçtik sonra kaza olmuş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL