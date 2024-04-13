Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza trafiği felç etti

DÜZCE - Kuzey Marmara Otoyolu Düzce mevki İstanbul istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bayram tatili dönüşü yola çıkan sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollarda yoğunluk oluşurken Kuzey Marmara Otoyolu T-3 Tünel çıkışı Sevindikli mevki Düzce kesimi İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazayla ilgili bölgeye ekip sevk edildi. Yaralı ve kazaya karışan araç sayısı ile ilgili bilgiye ulaşılmazken, ekiplerin çalışması sonrasında kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.