Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yağış Sebebiyle Kaza: 4 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak 100 metre sürüklendi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GAU 648 plakalı Hyundai marka otomobil, yol kenarında bulunan toprak alana ardından refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekiler yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ