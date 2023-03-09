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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yabancı plakalı tır devrildi

3. Sayfa Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yabancı plakalı tır devrildi Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yabancı plakalı tır devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yabancı plakalı tır devrildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yabancı plakalı tır devrildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik diğer iki şeritten devam etti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Nakkaş Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C897CX01 Rusya plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tekstil ürünü yüklü tırda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik ekiplerin kontrolünde diğer iki şeritte devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Marmara 3. Sayfa Haberler

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