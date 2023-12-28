Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Giresun'a gönderildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 2'sinin Giresun'a bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Önceki gün İstanbul'da vefat eden yakınlarının cenazesi için Esenyurt Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Giresun'un Görele ilçesine gidenler dönüş yolunda bugün sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde cenaze yakınlarını taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsün de karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 2'sinin Kenan Cin ve Erdoğan Mandal olduğu belirlendi. Kaza sonrasında yapılan otopsi ve adli işlemlerin ardından Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın cenazeleri Giresun'a gönderildi.

Cenazeler yarın Giresun'un Görele ilçesine bağlı Yeşildere köyünde Cuma namazı sonrasında toprağa verilecek. - GİRESUN