Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda geri giden tıra kamyonet çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine yapılan müdahalelerin ardından yol trafiğe kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy ayrımında geri geri giden tıra kamyonet çarptı.

Kazada 1 kişi araç içerisine sıkışarak hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan hızla gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet, tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin özellikle yolcu kısmı hurdaya dönerken, kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralana sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mahmutbey istikametinde iki şerit trafiğe kapanırken Trafik ekipleri, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
