Üye Girişi
Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde seyir halindeyken tekerleği patlayan bir tır, alev alarak yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, tır kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde seyir halindeyken tekerleği patlayan tır, alev alarak yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca'dan İstanbul Havalimanı yönü Yassıören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayramcan Doğan kontrolündeki 39 BC 570 plakalı tır, seyir halindeyken tekerleği patladı. Sürücü aracı durdurmaya çalışırken bir anda alev aldı ve yanmaya başladı. Sürücü aracı sağ şeride çektikten sonra tırdan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşanan olay nedeniyle trafiğe kapanan yol jandarma ekipleri kontrolünde kısmi olarak trafiğe açıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda tır kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.