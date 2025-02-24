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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
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Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki ambar malzemesi yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Gişeler mevkii Ankara istikametinde seyir eden H.E. idaresindeki 64 FL 009 plakalı ambar malzemesi yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, adeta alev topuna dönen dorsedeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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