Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden tır devrildi. Sürücü O.Ö. yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda etkili olan sağanak yağış, kayganlaşan yolda tırın kontrolden çıkarak devrilmesine neden oldu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye istikametinde meydana geldi. O.Ö. yönetimindeki tır, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırdaki sürücü O.Ö., ekiplerin müdahalesi sonrası çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

