Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Altında Kalan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Pendik Mecidiye Gişeleri'nde meydana gelen kazada, tırın altına giren bir araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Bu kazanın üzerinden iki gün geçmeden aynı bölgede başka bir kaza daha meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Gişeler'de araç tırın altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde araç tırın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 08.00 sıralarında bir meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, iki gün önce yine Pendik'te bulunan Kurnaköy Gişeleri'nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa