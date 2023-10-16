Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tehlikeli Motosiklet Şovu

Kuzey Marmara Otoyolu Kağıthane istikametinde iki motosikletli sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını hiçe saydı. Sürücülerden biri motorunun önünü kaldırarak otoyolda seyahat ederken, diğeri de onu videoya çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Kağıthane istikametinde iki motosikletli sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını hiçe saydı. Sürücülerden biri motorunun önünü kaldırarak otoyolda seyahat ederken, diğeri de onu videoya çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Kağıthane istikametinde dün çekilen görüntülerde iki motosiklet sürücüsünün sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını hiçe saydığı görüldü. Sürücülerden biri otoyolda motorun ön kısmını kaldırarak yolculuk ederken, diğeri de o anları kayda aldı. Sürücüler arkadan gelerek korna çalan diğer araç sürücülerini de dikkate almadı. O anlar başka bir araçta yolculuk yapan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL