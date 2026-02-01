Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli anlar: Motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaptı
Yağışlı havada Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, düşük hızda tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen anlar güvenliği tehdit etti.
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel çıkışı Arnavutköy istikameti mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havaya rağmen orta şeritte düşük hızla ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Tehlikeli anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havada ıslanan yolda, dengesiz şekilde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücünün o anları, aynı güzergahta seyreden diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL