Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şarampole Uçan Otomobilde 8 Yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şarampole Uçan Otomobilde 8 Yaralı
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Kocaeli geçişinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil şarampole uçtu: 8 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 55 LZ 060 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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