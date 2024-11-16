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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Park Halindeki Tıra Çarpan Tır Büyük Hasar Verdi

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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde bir tır, arıza nedeniyle park halindeki başka bir tıra çarparak kaza yaptı. Çarpma sonucu tırın çekici kısmı yerinden koparken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilginç kaza: Park halindeki tıra çarpan tırın çekicisi yerinden koptu

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkiinde, arıza nedeniyle emniyet şeridine park eden bir tıra, başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile tırın çekici kısmı yerinden koparak otoyola savruldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında kuzey Marmara otoyolu Çatalca mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KKE 999 plakalı tır arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde beklediği esnada İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan 33 AIA 376 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine savrularak park halindeki diğer tır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki tır'ın dorse kısmı ağır hasar alırken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kazaya karışan 33 AIA 376 plakalı tır'ın dorsesi yerinden koparak otoyola savruldu. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın bulunduğu noktada geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrolleri yapılan tır sürücülerinin herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul Havalimanı mevkiinde üç şerit trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin kazaya karışan araçları olay yerinden çekmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Park Halindeki Tıra Çarpan Tır Büyük Hasar Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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