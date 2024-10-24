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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KMO Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, J.İ. idaresindeki 34 TU 3579 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ç. kontrolündeki 06 DOS 374 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 TU 3579 plakalı otomobil ters döndü. Meydana gelen kazada, J.İ., T.K., A.K. ve F.K. isimli 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

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