Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü H.İ. tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Hava aşırı yağmurluydu, asfalt ıslaktı. Virajı dönmeye başladığım an otobüs bir anda kaymaya başladı, durduramadım." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada 4 yolcu hayatını kaybederken, 22 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs şoförü H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli H.İ. savcılıktaki ifadesinde, "Tokat Yıldızı isimli firmada 1 hafta önce sigortalı şekilde şoför olarak işe başladım. Daha önceden oğluma ait olan otobüste uzun yol şoförlüğü yaptım. 17 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında Çorum ili Osmancık ilçesinde bulunan dinlenme tesislerinden otobüse binerek kullanmaya başladım. Bolu ili Gerede ilçesinde bulunan Akabe dinlenme tesislerinde 45 dakika istirahat yaparak ikinci 4.5 saatlik sürüşe başladım. Kazadan hemen önce 4 yolcu indirdiğimizi hatırlıyorum. Sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanmak için Paşaköy gişelerine geldim" dedi.

"Otobüs bir anda kaymaya başladı, tutamadım"

Bu sırada havanın aşırı yağmurlu ve asfaltın ıslak olduğunu söyleyen şüpheli, "Gişeden normal süratle geçtim. Edirne istikametine dönmek istediğim anda süratimin 40-50 km olduğunu düşünüyorum. Viraja hızlı girmedim. Virajı dönmeye başladığım an otobüs bir anda kaymaya başladı, durduramadım. Rötarderin bütün kademelerini sonuna kadar çektim ancak asfaltın ıslak olmasından dolayı hiç etki etmedi, fren tutmadı, kaymaya devam ettim. Aracın sağ ön tarafını kayarak bariyerlere vurdum, bu esnada ben sürekli olarak yolda tutmaya çalıştım. Ancak bariyere çarpınca sağ tarafa yattık ve sürüklendik. Kaza anında emniyet kemerim takılıydı, araç yan yatınca direksiyon koltuğunda asılı kaldım. Kendi imkanlarımla kurtuldum. Aracın ön camını kırarak dışarı çıktık. Başka bir sürücü beni olay yerinden darp edilmemem için uzaklaştırdı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke olmasaydı" diye konuştu.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli H.İ. tutuklandı. - İSTANBUL