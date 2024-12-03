Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Lastik Yüklü Römork Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Lastik Yüklü Römork Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya-Kocaeli il sınırında, yabancı plakalı bir kamyonun ekindeki lastik yüklü yarım römork alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya- Kocaeli il sınırında lastik yüklü yarım römork alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otoyolun Sakarya-Kocaeli sınırı Beşevler Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu P.A. idaresindeki yabancı plakalı kamyonun ekinde bulunan lastik yüklü yarım römork alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak döndürdü. Yangın sebebiyle otoyolun İstanbul istikametindeki trafik iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Meydana gelen yangında römork ve lastikler kül olurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Acun'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
img

Şöhreti ülke sınırlarını aştı
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.