Kuzey Marmara Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönden giden otomobil kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne girerek kilometrelerce ilerleyen otomobil kameraya yansıdı. Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne giren sürücü, kilometrelerce hızla ilerledi. Trafiğe aldırış etmeden ters yönde ilerleyen sürücünün, akaryakıt istasyonuna ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönden giden otomobil kamerada
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne girerek kilometrelerce ilerleyen otomobil kameraya yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne giren sürücü, kilometrelerce hızla ilerledi. Trafiğe aldırış etmeden ters yönde ilerleyen sürücünün, akaryakıt istasyonuna ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.