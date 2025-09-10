Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde kamyonet ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atalay Coşkunoğlu Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. S.S.'nin kullandığı 41 BAC 994 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 59 ALJ 459 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle 2 şeridin kapatıldığı yolda trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
