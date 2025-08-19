Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Sıkıştı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler çıkışında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler çıkışında bariyere çarpan aracın sürücüsü sıkıştığı koltuktan itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazaya gören çevredeki diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
