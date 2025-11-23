Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DBP 294 plakalı plakalı otomobilin sürücüsü aracının hakimiyetini kaybederek gişelerin bariyerine hızla çarptı. Kaza sonrası kimliği henüz bilinmeyen sürücü aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı gişeyi ve yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahıs olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otoyol ekipleri tarafından otomobil parçalarının temizlenmesiyle kapalı olan yol ve gişe yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL