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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: İki Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: İki Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü ve bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere giren otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Ankara istikameti, Akmeşe kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 GFT 604 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K ile yolcu O.İ. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, kısa sürede olay yerine gelen jandarma ise trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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