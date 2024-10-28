Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 86 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 86 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Ekim Perşembe günü KMO Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, J.İ. idaresindeki 34 TU 3579 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ç. kontrolündeki 06 DOS 374 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 TU 3579 plakalı otomobil ters döndü. Meydana gelen kazada J.İ., T.K., Ayfer Koçman (86) ve F.K. isimli 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ayfer Koçman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - SAKARYA