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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
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Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, otomobile çarpan araç takla attı. 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarpan araç takla attı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Adapazarı geçişi Korucuk Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB 686 plakalı Toyota marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 81 GB 279 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Toyota marka otomobil takla atarken, sürücüsü Ö.F.İ ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.İ. ve A.Y.İ. isimli çocuk ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan B.T. ve Z.T. isimli çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. 2'si çocuk toplam 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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