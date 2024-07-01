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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan araç yoldan çıkarak yeşil alana savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobile arkadan çarpan araç, yoldan çıkarak yeşil alana savruldu. Sürücünün yeşil alanda küçük ağaçları biçerek yaklaşık 50 metre ilerlediği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Körfez geçişinde meydana geldi. A.A.B. idaresindeki 24 ABU 225 plakalı Fiat marka otomobil, Ş.T. hakimiyetindeki 50 AAJ 339 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan 24 ABU 225 plakalı otomobil, yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Duramayan araç, yeşil alanda yaklaşık 50 metre ilerledi. Kazada 50 AAJ 339 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve 3 kişi yaralandı. 24 ABU 225 plakalı otomobilin sürücüsünü ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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