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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hafif ticari araç tıra çarpıp bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü Emirhan Irız yaşamını yitirirken, diğer yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde Emirhan Irız kontrolünde seyir halinde olan 34 GH 1169 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önce H.Ç. kontrolündeki 34 KYS 32 plakalı tıra arkadan vurup ardından hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, 34 GH 1169 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emirhan Irız hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi D.Ç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Hayatını kaybeden Emirhan Irız'ın cenazesi morga götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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