Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını Trafiği Kilitledi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını Trafiği Kilitledi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonun alev alması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi, yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişinde kamyon alev aldı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü, dumanları fark ederek araçtan indi. Kamyon kısa süre sonra alevler arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede olay yerine gelen yangına müdahale etti. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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