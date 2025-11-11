Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak kamyon kullanım dışı kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasasında yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mercedes marka kamyonunun kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Bir süre sonra alevler kamyonunun kasasını sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

