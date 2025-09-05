Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon-Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonun tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuzla Tepeören mevkiinde Ankara istikametinde seyir eden A.A. kontrolündeki 32 K 4985 plakalı kamyon, 33 AJN 930 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik oluşurken, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL