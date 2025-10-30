Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Silivri Fenerköy mevkiinde seyir halindeki binek otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde binek otomobil seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 KZ 5440 plakalı araç, sağ şeritte seyir halindeki soda yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kullanılamaz hale gelen binek araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde Jandarma Trafik Denetim Timi tarafından kaza ve araçlar raporlandı. Ekiplerin çalışması sonrasında cenaze morga kaldırılırken araçlarda otoparka çekildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - İSTANBUL

