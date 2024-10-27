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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 5 Yaralı
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ABE 282 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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