Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 4 Ölüm
Pendik'te meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, TIR'ın arkasından hızla gelen bir otomobilin kontrolünü kaybederek TIR'ın altına girdiğini anbean kaydetti. Dolayısıyla, kazada bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 4 kişini öldüğü kaza anı kamerada
İSTANBUL - Pendik'te, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, gişelerde duran TIR'ın arkasından hızla gelen Hyundai marka otomobilin kontrolünü kaybederek TIR'ın altına girdiği anlar görüntülendi.
Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa