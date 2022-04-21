Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı

İSTANBUL- Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralı kurtarma çalışması devam ediyor.