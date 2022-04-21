Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı - Haberler

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı

İSTANBUL- Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralı kurtarma çalışması devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Otomobil, Marmara, 3. Sayfa, Haberler

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