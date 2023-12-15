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Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza nedeniyle duran otomobile kamyonet çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii'nde arıza nedeniyle duran otomobile kamyonet çarptı. Çarpma sonucunda araçta bulunan 4 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 3 kişi ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii'nde arıza nedeniyle duran otomobile kamyonet çarptı. Çarpma sonucunda araçta bulunan 4 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 3 kişi ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii'nde gerçekleşti. Mübarek Dağ yönetiminde olan 34 JGR 11 plakalı otomobil arıza nedeniyle otoyolda durdu. Yol yardım ekiplerini bekleyen otomobile seyir halinde olan Adnan Birlik yönetimindeki 34 FT 3000 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi savrulurken, 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar araçta sıkışan Nimet Öngün'e otoyolda tesadüfen seyir halinde olan özel hareket timi müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilen Nimet Öngün hastane yolunda yaşamını yitirirken araçta bulunan diğer 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Reflektörü son anda fark etti

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri arıza yapan otomobilin arkasına diğer araçların uyarılması amacıyla reflektör konulduğunu tespit etti. Kamyon sürücüsü Adnan Birlik olay yerinde kazanın nasıl olduğu ile ilgili polis ekiplerine vermiş olduğu bilgide önünde başka bir aracın olduğunu, o aracın son anda reflektörü fark ederek kaçabildiğini ancak kendisinin fark edememesinden dolayı kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikameti Başakşehir Mevkii'nde gerçekleşen kaza nedeniyle otoyolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir Marmara Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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