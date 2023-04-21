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Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar yağış nedeniyle sürücüler kontak kapattı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar yağış nedeniyle sürücüler kontak kapattı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy ve Çatalca'da etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve yollar su altında kaldı.

Arnavutköy ve Çatalca'da etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve yollar su altında kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı araç sürücüleri araçlarını geçitlerin altında kontak kapatarak hareket etmedi. Yağış nedeniyle bazı otoyollarda beyaza büründü.

İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Çatalca ve Arnavutköy'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış bazı otoyolları beyaza bürürken, bazı caddeler ise su altında kaldı. Su altında kalan caddelerden geçemeyen araçlar kaldırımdan geçmek zorunda kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı araç sürücüleri araçlarını geçitlerin altında kontak kapatarak hareket etmedi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Marmara Tragger 3. Sayfa Haberler

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