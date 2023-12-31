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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 4 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekiplerince Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü geçişler sağlanıyor. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Kocaeli Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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