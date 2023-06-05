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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana...

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana...

3. Sayfa Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara 3. Sayfa Haberler

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