Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı. Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL